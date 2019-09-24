Иран освободил британский танкер, но это ни на кого впечатления не произвело

Тегеран освободил британский танкер "Стена Имперо", задержанный в Ормузском проливе два месяца назад. По словам представителя иранского правительства, юридические процедуры завершены, но пока неизвестно, когда именно судно отправится в путь. Однако дарование долгожданной свободы танкеру пока не улучшило позиции Тегерана на международной арене.

Красивые проходы боевых катеров, слаженная работа военных, бодрый комментарий диктора. Учениями в Ормузском проливе иранцы демонстрируют: они мирные люди, но их боевая флотилия стоит на запасном пути.

"Судебный процесс по вопросу танкера завершен. Основываясь на принципах миролюбия, следствие снисходительно отнеслось к совершенным ошибкам. Отныне танкер под британским флагом освобождён и может начать движение", — заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Стена Имперо" был задержан 19 июля Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по обвинению в нарушении международных правил судоходства. Позже представители КСИР заявили, что танкер столкнулся с иранским рыболовецким судном. Разбирательство продолжалось больше двух месяцев.

Иранский жест доброй воли не произвел впечатления на мировое сообщество. Более того, против Тегерана выдвигают всё новые обвинения.

США, Саудовская Аравия, Бахрейн, Великобритания ищут доказательства причастности Ирана к атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы. Ответственность за это нападение сразу взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В Тегеране видят политическую подоплеку этих обвинений.

"Они преувеличивают ущерб нефтезаводам. Все потому, что США хотят взять регион под полный контроль. Они вводят системы противовоздушной обороны, такие как "Пэтриот". Очевидно, что они хотят завладеть саудовской нефтью", — заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Эти заявления он сделал перед вылетом на 74-ю сессию Генассамблеи ООН. Некоторые американские политики призывали вовсе не приглашать представителей Тегерана. У делегации возникла проблема с получением виз. Иранцы все же приехали в Нью-Йорк, однако повестка встреч на полях саммита до сих пор не определена. Не вносит ясности и позиция Дональда Трампа.

"Я всегда открыт, — заявил он. — У меня нет планов встречаться с иранцами, но я всегда открыт. Я бы встретился, если бы они захотели, но у меня совершенно точно нет планов встречаться. У нас всё хорошо. А у них – нет. Они переживают трудные времена".

Отношения между Вашингтоном и Тегераном резко ухудшились после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной проблеме и введения экономических санкций против Ирана. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, приехав в Нью-Йорк, заявил, что с Тегераном пора заключить новую ядерную сделку. Эту идею уже поддержал Дональд Трамп. А представители Ирана назвали инициативу неприемлемой.