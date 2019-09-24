Российские волейболисты проиграли словенцам в четвертьфинале чемпионата Европы

Мужская сборная России по волейболу не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинале наша команда уступила в Любляне хозяева площадки сборной Словении в четырех партиях.

Сборная России в упорной борьбе проиграла первую партию 23:25, затем вторую 22:25. В третьей партии наконец то дела пошли на лад – россияне выиграли 25:21. Но четвертая партия осталась за хозяевами 25:21, которые и выиграли встречу 3-1.

Сборная Словении прошла в полуфинал, где сыграет со сборной Польши. Поляки в четвертьфинале нанесли поражение сборной Германии со счетом 3-0 (25:19, 25:21, 25:18).