В Ханкале отметили 20-летие объединенной группировки войск на Северном Кавказе

В Ханкале прошли торжества, посвященные 20-летию объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Она включает сотрудников сразу нескольких силовых структур. Сегодня участники группировки продолжают работать в регионе — нейтрализуют террористов, ликвидируют их базы и тайники, обезвреживают взрывные устройства. В торжествах участвовал глава Росгвардии Виктор Золотов.

Настоящим украшением праздника стали показательные выступления специальных подразделений и авиации Росгвардии. Бойцы демонстрируют навыки ведения рукопашного боя, штурмовое десантирование с вертолета и захват условного противника.

По легенде вооруженные преступники передвигаются по городу на легковом автомобиле. Спецназ срабатывает молниеносно. Задержать бандита помогают и служебные собаки.

За выступлением наблюдают многочисленные гости. В их числе директор Росгвардии и глава республики. Они лично наградили бойцов государственными наградами за отличную службу и преданность долгу.

"Спустя ровно 20 лет со дня основания официального образования ОГВС решение о его формировании не утратило своей актуальности. Объединенная группировка продолжает выполнение своих задач по поддержанию конституционного порядка и сохранению стабильной обстановки в регионе", — заявил главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

За плечами военнослужащих сотни спецопераций на всем Северном Кавказе. В Чечне в конце 90-х и начале 2000-х вместе с силовыми ведомствами республики им пришлось противостоять вооруженным до зубов бандгруппам, в том числе с Ближнего Востока.

"Вместе мы победили международный терроризм. Мы искренне благодарны президенту России Владимиру Путину за мир, благополучие и стабильность Чеченской республики и всей России. Дорогие друзья, желаю вам счастья, мира и семейного благополучия", — сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сегодня же Виктор Золотов и Рамзан Кадыров открыли монумент "Защитникам России". Память погибших бойцов почтили минутой молчания, а после возложили цветы.

Специально к юбилею в Грозном сдали многоэтажный жилой дом. 272 квартиры для сотрудников и военнослужащих территориального управления Росгвардии и объединенной группировки войск на Северном Кавказе. По этому случаю новоселы накрывают столы и принимают почетных гостей.

Отдельно почтили память первого президента республики. Гости принесли цветы к памятной плите на аллее славы в Грозном, а после посетили родовое село Кадыровых, где захоронен Ахмат-Хаджи.