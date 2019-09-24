США и Польша расширяют военное сотрудничество. Декларацию подписали президенты стран Дональд Трамп и Анджей Дуда.

Теперь Штаты разместят на польской территории эскадрильи разведывательных беспилотников и увеличат численность своих военнослужащих на тысячу человек — с четырех с половиной тысяч.

Инфраструктуру подготовит Польша; взамен она получит возможность для своих граждан ездить в Америку без виз. Об этом также заявил Дональд Трамп, он отметил, что Вашингтон работает в этом направлении.

Также они обсудили, как лучше препятствовать реализации "Северного потока-2" – трубопровода, который идет от побережья России через Балтийское море до Германии. Маршрут проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.