Россиянину грозит 90 лет тюрьмы в США

Россиянин Андрей Тюрин признал в американском суде вину в киберпреступлениях, передает Bloomberg.

Американская пресса не публикует фотографий подозреваемого. Сообщается, что это москвич примерно 35 лет.

Секретная служба США утверждает, что Тюрин причастен к крупнейшей в истории краже данных клиентов финансовых учреждений. В результате атак пострадали 100 миллионов человек. За это россиянину грозит 90 лет тюрьмы, сообщает "Россия 24".