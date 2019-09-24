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24 сентября 201901:39

Россиянину грозит 90 лет тюрьмы в США

Россиянину грозит 90 лет тюрьмы в США

Россиянин Андрей Тюрин признал в американском суде вину в киберпреступлениях, передает Bloomberg.

Американская пресса не публикует фотографий подозреваемого. Сообщается, что это москвич примерно 35 лет.

Секретная служба США утверждает, что Тюрин причастен к крупнейшей в истории краже данных клиентов финансовых учреждений. В результате атак пострадали 100 миллионов человек. За это россиянину грозит 90 лет тюрьмы, сообщает "Россия 24".

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