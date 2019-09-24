Туомас Саммелвуо: словенцы были лучше нас в четвертьфинале

Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Словении в четвертьфинале чемпионата Европы в четырех партиях. Главный тренер российском команды Туомас Саммелвуо попытался объяснить причины неудачи.

Это была вторая встреча со сборной Словении в рамках нынешнего первенства. На групповом этапе россияне без особых проблем обыграли хозяев соревнований. Но в четвертьфинале словенцы оказались сильнее. "Должен поздравить словенцев. Они провели отличный матч. Сегодня они были намного лучше нас. С другой стороны, у нас было много проблем с собственной атакой в первых двух партиях", — приводит слова Саммелвуо РИА Новости.

Тренеру вторит капитан сборной России Игорь Кобзарь. "Перед матчем мы были фаворитами, это оказывало давление. Словенские болельщики передавали сумасшедшую энергию своей команде, и благодаря этому соперник был лучше".