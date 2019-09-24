УЕФА назовет стадионы, где пройдут финалы еврокубков

Во вторник УЕФА официально назовет стадионы, которые примут финалы европейских кубков в 2021-2023 годах. В их числе и санкт-петербургская "Газпром-Арена".

Высока вероятность, что финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге на построенной к чемпионату мира 2018 "Газпром-Арене". Конкурентом домашнего стадиона "Зенита" явлется мюнхенская "Альянц-Арена". Но, по неофициальным сведениям, Мюнхен примет финал Лиги чемпионов в 2022 году. В 2023 году решающий матч пройдет на лондонском "Уэмбли".

За право принять финал Лиги Европы-2021 спорят тбилисский стадион имени Бориса Пайчадзе и "Рамон Санчес Писхуан" – домашняя арена испанской "Севильи". На право принять Суперкубок Европы в 2021 году претендуют минский стадион "Динамо", олимпийский стадион "Хельсинки" и "Виндзор Арена" (Белфаст).