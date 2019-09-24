США высоко оценили усилия России и ООН по урегулированию в Сирии

США высоко оценили усилия ООН, России, Турции и других стран по политическому урегулированию конфликта в Сирии, заявили в госдепартаменте.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ближайшие недели соберется конституционный комитет Сирии, который займется выработкой нового основополагающего закона страны, передает РИА Новости.

Госдеп в связи с этим заявил, что США будут продолжать взаимодействовать с ООН в целях поддержки всех возможных усилий по продвижению по политическому пути. Также в ведомстве призвали президента Сирии Башара Асада принять волю сирийского народа жить в мире и прекратить жестокие нападения на ни в чем не повинных сирийцев в Идлибе.

Свое приветствие в связи с формированием комитета прислала и Великобритания. МИД страны заявил, что после восьми лет ужасного конфликта это долгожданный первый шаг к миру, в котором так нуждается сирийский народ.

В начале сентября США нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результат атаки — многочисленные жертвы и разрушения. Как заявили в российском министерстве обороны, этот удар нарушает все ранее достигнутые договоренности, так как Вашингтон не уведомил Москву или Анкару о своих намерениях. В военном ведомстве также отметили, что атака США ставит под угрозу режим прекращения огня в Идлибе, а на ряде направлений и вовсе срывает его.

В июле этого года, накануне начала очередного раунда Астанинского процесса (переговоры по инициативе России, Турции и Ирана в столице Казахстана), Соединенные Штаты заявили, что единственной площадкой для сирийского урегулирования является ООН, а на переговорах в Казахстане они не будут участвовать ни в какой форме якобы потому, что он не способен предотвратить насилие.