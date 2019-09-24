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24 сентября 201905:26

Егор Коршков забросил первые шайбы в составе "Торонто"

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Клубы Национальной хоккейной лиги продолжают подготовку к сезону и проводят контрольные матчи. "Торонто Мейпл Ливз" обыграл своего самого принципиального соперника – "Монераль Канадиенс" со счетом 3:0.

Героем матча стал молодой российский легионер "кленовых листьев" Егор Коршков, забросивший две шайбы. Это первые голы Егора в составе "Торонто". В прошлом сезоне Коршков выступал за ярославский "Локомотив".

"Нью-Йорк Айлендерс" в дополнительное время переиграл "Детройт Ред Уингз" 3:2. Ворота "островитян" защищал Семен Варламов, отразивший 21 бросок. У "красных крыльев" одну из шайб забросил Евгений Свечников. "Бостон Брюинз" также в овертайме выиграл у "Филадельфии Флайерз" 4:3. Российский нападающий "летчиков" Герман Рубцов результативных действий не совершил.

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