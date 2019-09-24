Банкротство Thomas Cook: о проблемах с туристами заявили греки и испанцы

Европа пытается справится с крахом одного из старейших туроператоров в мире. Накануне о своем банкротстве объявил британский Thomas Cook, представлявший услуги по туризму свыше 177 лет.

Самое большое количество клиентов, пострадавших от разорения туроператора, — британцы. За границей застряли порядка 160 тысяч человек.

Следующие по численности — греки. Представитель министерства туризма Греции заявил о 50 тысячах сограждан, оказавшихся в затруднительном положении из-за банкротства туроператора.

В Испании отменено 46 рейсов, от чего пострадало около 30 тысяч человек. Также в числе стран, заявивших о проблемах, оказались Франция, Норвегия, Финляндия.

Компания была представлена в 16 странах, передает телеканал "Россия 24".