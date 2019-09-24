Конашенков: сборкой ударных беспилотников террористам помогают извне

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что сборкой произведенных в кустарных условиях ударных беспилотников террористам помогают извне.

Демонстрируя журналистам БПЛА террористических группировок, сбитые в сентябре на подлете к российской авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия, Конашенков озвучил некоторые цифры: дальность полета одного из этих беспилотных летательных аппаратов — 150 километров, высота полета может достигать 4 тысяч метров, передает "Интерфакс".

По его словам, изготовители применяют достаточно сложные технические решения, требующие специального образования и со временем только совершенствующиеся.

"С одной стороны, уровень авиамодельного кружка, а с другой, если говорить о системах навигации, управления, сброса боеприпаса, — нужно серьезное техническое образование".

Официальный представитель Минобороны добавил, что сборка беспилотников "проходит по каким-то схемам и лекалам". "И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам", — отметил Конашенков.