Режим ЧС введен в Еврейской автономии из-за срыва отопительного сезона

Режим ЧС в Еврейской автономной области. Под угрозой срыва отопительный сезон в Биробиджане и 16 других населенных пунктах.

Там нет необходимого запаса жидкого и твердого топлива, а котельные не готовы. Замерзнуть рискуют почти 16 тысяч человек, передает "Россия 24".

По сообщениям местных властей, на этой неделе должен начаться ремонт и реконструкция более 20 объектов теплоснабжения. На это из федерального бюджета региону выделили 98 миллионов рублей. Губернатор поручил обеспечить запас топлива на 45 дней.