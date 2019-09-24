Кузнецова продолжила борьбу на теннисном турнире в Китае

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в рамках второго круга турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации, который проходит в китайском городе Ухань, встречалась с представительницей Тайваня Се Шувэй. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

Соперницы провели на корте 1 час 29 минут. В третьем раунде Кузнецова сыграет с победительницей матча между испанкой Гарбинье Мугурусой и украинкой Элиной Свитолиной.

Напомним, что призовой фонд китайского турнира составляет около 3 миллионов долларов. Соревнования завершатся 28 сентября.