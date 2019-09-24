Саммит ООН: шведская школьница обвинила мировых лидеров в краже своего детства

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в краже ее мечты и детства.

Как передает телеканал "Россия 24", это произошло во время открытия саммита ООН по климату. По словам девушки, власти делают недостаточно для борьбы с загрязнением атмосферы. Она выступила с эмоциональной речью, в которой назвала политиков предателями и пообещала, что будущие поколения не простят их бездействие.

"Все это неправильно, меня не должно здесь быть, я должна быть в школе в своей стране. Теперь вы решили обратиться к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете! Вы украли мои мечты, мое детство вашими пустыми обещаниями! Люди страдают, люди умирают, гибнут экосистемы, многие виды на гране исчезновения, а все, о чем можете говорить вы — это деньги и сказки про рост экономики. Будущие поколения наблюдают за вами. И если вы нас обманете, мы никогда не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет", — заявила Тунберг.

Больше полугода назад 16-летняя Грета Тунберг впервые вышла с одиночным пикетом к зданию парламента и отказалась ходить в школу, пока политики не начнут соблюдать условия Парижского соглашения по климату.

К ее протесту присоединились и другие школьники со всего мира. В итоге, Грета претендует на Нобелевскую премию мира. А между тем, СМИ пестрят заголовками, что она не активистка с благородными намерениями, а коммерческий продукт, с помощью которого решаются политические цели.

24 сентября в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН начинает работу "неделя высокого уровня" – выступления и встречи мировых политиков. Формально сквозной темой всех дискуссий заявлены климатические изменения. Но круг обсуждаемых тем ожидаемо станет значительно шире.

Одной из основных будет ядерная программа Ирана. Также острым дискуссионным вопросом может стать недавняя атака на НПЗ в Саудовской Аравии. Российскую делегацию в Нью-Йорке возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 27 сентября.