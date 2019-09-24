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24 сентября 201909:35

Месси сделал заявление по поводу получения награды лучшему футболисту года

EPA

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, ставший лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола, признался, что очень счастлив получить награду. Также он поблагодарил свою семью, партнеров по команде и болельщиков за поддержку.

"Я очень счастлив. Благодарен за награду. Хочу посвятить ее моей семьей, партнерам по команде, всем сотрудникам клуба. И, конечно, всем болельщикам, которые своей поддержкой помогают нам делать свою работу изо дня в день, чтобы добиться цели. Всех обнимаю", – написал Лео на своей странице в Instagram.

Напомним, что 23 сентября в Милане состоялась ежегодная церемония вручения наград ФИФА. Лионель Месси в шестой раз в своей карьере был признан лучшим футболистом года.

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