Зазевавшийся водитель сбил двух полицейских в Воскресенске

Внедорожник сбил двух полицейских на пешеходном переходе в подмосковном Воскресенске. Камера регистратора зафиксировала момент столкновения.

Авария произошла около половины девятого утра 23 сентября в районе дома 2П по Советской улице. Стражи порядка, мужчина и женщина, смело ступили на нерегулируемый пешеходный переход, поскольку водитель кроссовера уступил им дорогу. Добраться им удалось только до разделительной линии — там служителей закона сбил внедорожник, водитель которого явно заплутал на дороге.

Удар был не сильным, но его хватило, чтобы полицейские оказались на асфальте. Мужчина быстро вскочил, а вот его спутница самостоятельно подняться не смогла. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.