Назарбаев высказался об угрозе Третьей мировой войны

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что Третья мировая война может стать последней для современного мира.

Соответствующее заявление он сделал в рамках IV совещания спикеров парламентов Евразии, передает корреспондент Вести.Ru.

По мнению лидера нации, в настоящее время планета снова оказалась у опасной черты. Назарбаев считает, что если Третья мировая война наступит, то современные средства массового уничтожения сотрут все с лица земли.

При этом Елбасы (лидер нации) отметил, что уже давно сформировался запрос на существование без конфликтов, поскольку жизнь должна быть без страха, но при этом с верой в завтрашний день, а также будущее молодых поколений. Нурсултан Назарбаев заявил, что человечеству необходимо бороться за ядерное разоружение, а также защищать жизнь на земле.

Кроме того, в рамках совещания, которое проходит в Нур-Султане, первый президент Казахстана высказался о необходимости создания единого списка экстремистских организаций. По словам Назарбаева, следует сплотить ряды внутри межпарламентского сообщества, сформировать общий список террористических организаций, организованных международных преступных группировок.

Президент России Владимир Путин и Елбасы в сентябре провели совместную встречу в Москве, в рамках которой обсудили двустороннее сотрудничество. Российский лидер отметил, что отношения между государствами достигли беспрецедентно высокого уровня.