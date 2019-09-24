Россиянка Гаспарян стартовала с победы на турнире в Ташкенте

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в стартовой игре турнира, который проходит в Ташкенте, встречалась с представительницей Швейцарии Штефани Фегеле. Матч получился крайне упорным. Россиянка в трех сетах взяла верх над соперницей со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. Во втором круге Гаспарян сыграет с Данкой Ковинич из Черногории.

Напомним, что призовой фонд турнира в Ташкенте превышает 225 тысяч долларов.