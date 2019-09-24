Роналду не считает Месси лучшим футболистом года

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду решил не включать форварда "Барселоны" Лионеля Месси в тройку лучших футболистов года. Об этом стало известно после опубликования ФИФА итоговых результатов голосования.

Капитан сборной Португалии на первое место поставил защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта. Вторым оказался полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг. Тройку лучших, по мнению Роналду, замкнул форвард "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Любопытно, что Месси включил Роналду в свой список под вторым номером. Лучшим аргентинец назвал Садио Мане из "Ливерпуля".

Напомним, что 23 сентября состоялась ежегодная церемония вручения наград ФИФА. Месси был признан лучшим футболистом года.