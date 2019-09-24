Не дали визы: российские сенаторы не примут участия в Генассамблее ООН

Ряд членов Совета Федерации, включая главу комитета по международным делам Константина Косачева, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал сам Косачев, подчеркнув, что США в нарушение своих обязательств не оформили в срок визу ему и девяти его коллегам. Сенатор назвал это возмутительной акцией, "не имеющей объяснений и оправданий".

С 6 апреля 2018 года Косачев находится под санкциями США.