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24 сентября 201911:15

Не дали визы: российские сенаторы не примут участия в Генассамблее ООН

EPA

Ряд членов Совета Федерации, включая главу комитета по международным делам Константина Косачева, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал сам Косачев, подчеркнув, что США в нарушение своих обязательств не оформили в срок визу ему и девяти его коллегам. Сенатор назвал это возмутительной акцией, "не имеющей объяснений и оправданий".

С 6 апреля 2018 года Косачев находится под санкциями США.

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