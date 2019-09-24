Корпоратив в колонии закончился стриптизом

Начальник колонии в Иркутской области временно отстранен от должности после скандального корпоратива подчиненных. Сотрудники ФСИН почему-то решили отметить День лесника и провели конкурс на раздевание.

Это видео в интернете уже обозвали стриптизом в колонии: сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний празднуют День лесника, но не в лесу и не с топорами в руках. Охранники колонии-поселения №14, которая спрятана в глубинах тайги Иркутской области, веселятся и пританцовывают, а барышни-коллеги тем временем стягивают с них одежду, словно проводят тщательный досмотр.



Кадры этого праздника вызвали бурю обсуждений. В итоге высказались и начальники стриптизеров-любителей. В руководстве, которое располагается в Красноярском крае, шутку не оценили: теперь временно исполняющий обязанности начальника колонии эти обязанности временно не исполняет.

"По факту размещения в сети Интернет видеозаписи мероприятия, проводимого в КП-14 ГУФСИН России по Красноярскому краю, руководством ГУФСИН назначена служебная проверка. На время проведения проверки врио начальника колонии-поселения отстранен от исполнения служебных обязанностей".

В центре внимания записи с корпоративов оказываются часто. За 15 минут славы участники праздников часто расплачиваются своей деловой репутацией. Тарелки еще полные, а массовая драка уже в полном разгаре. Этому дружному коллективу частной фирмы очень не терпелось поближе узнать друг друга в неформальной обстановке.

Бывает и наоборот: торжество вроде бы проходит очень цивилизованно, а вопросы к его участникам все равно остаются. Например, когда на свой закрытый корпоратив госчиновники Чебоксар приглашают звезду эстрады.

После окончания праздника ухо тоже нужно держать востро. И желательно подальше от земли, чего никак не удавалось нескольким полицейским подмосковной Балашихи. Бравые стражи порядка так лихо отметили Международный женский день, что не все стояли на ногах. То ли дело их коллеги из Дагестана, залихватские танцы которых стали хитом социальных сетей. Артистизм на уровне, чувство ритма — потрясающее, только алкоголь на столах не к месту. Место ведь рабочее.

Если душа просит праздника, дела могут подождать вместе с пациентами. Рязанский кардиодиспансер в разгар рабочего январского дня. В коридорах ждут приема те, у кого прихватило сердце. Все врачи на срочном собрании.

- А вот такое собрание у нас! Вот такое собрание у нас у заведующего отделения! Все. Всех увидели, всех посмотрели. Будет направлено куда нужно.

Сразу после шумного застолья участники таких праздников зачастую отправляются кубарем вниз по карьерной лестнице, а некоторым потом еще и очень сложно найти себе новую работу. Но стриптизеры-любители из числа сотрудников колонии-поселения, как и их начальник, скорее всего отделаются устным выговором. Скандал ведь по сути раздули на пустом месте: да, взрослые люди на взрослом мероприятии повеселились. Мужчины разделись до плавок, хоть были не на пляже. Но и не на работе ведь: место действия — сельский клуб. Если кого и нужно наказать — так это человека, который выложил видео в социальные сети.

"Можно предположить, что уже сами участники этого интимного конкурса не рады, что их личное, индивидуальное интимное пространство стало достоянием общественности. Но давайте все-таки вспомним, что какой-бы профессией не занимались люди, они прежде всего остаются людьми со своими интересами, со своим интимным пространством, личным пространством", — говорит психолог Роман Свалов.

Чтобы избежать таких пикантных ситуаций, многие частные и государственные коллективы все чаще проводят корпоративы в других форматах. Проходят все вместе квесты, играют в пейнтбол, посещают аквапарки или устраивают спортивные состязания. И вдруг оказывается, что активный отдых куда интересней сомнительного застолья. Кстати, отличный способ сохранить репутацию через считанные месяцы во время новой волны корпоративов на новогодние праздники.