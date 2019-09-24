Футболист "Ромы" Клюйверт: за расистские посты нужно сажать в тюрьму

Полузащитник итальянской "Ромы" Джастин Клюйверт считает, что за высказывания людей в интернете, носящие расистский характер, необходимо отправлять в тюрьму. Кроме того, сын знаменитого голландца Патрика Клюйверта выступает против анонимности в сети.

"Это должно прекратиться. Люди, которые делают расистские посты, возможно, должны быть посажены в тюрьму. Не знаю, как это сделать. Я не настолько умный, чтобы исправить создавшуюся ситуацию", – цитирует футболиста Sky Sports.

Также он заявил, что необходимо бороться с анонимными пользователями в интернете. "Необходима проверка личности, чтобы узнать, кому конкретно принадлежит аккаунт", – отметил игрок.

Джастин Клюйверт является активным пользователем соцсетей. На данный момент у него более 750 тысяч подписчиков в Instagram. Футболист признался, что нередко сталкивается с проявлением расизма.