Счастливая девушка: Трамп посмеялся над выступлением шведской экоактивистки

Президент США Дональд Трамп посмеялся над 16-летней экологической активисткой Гретой Тунберг, которая на климатическом саммите ООН обвинила мировых политиков в краже у нее детства и мечты.

Глава Белого дома опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео выступления шведской школьницы и сопроводил комментарием, в котором подчеркнул, что Тунберг выглядит, как счастливая молодая девушка со светлым будущем, на которую приятно смотреть.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO