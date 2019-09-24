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24 сентября 201912:13

КХЛ. "Локомотив" уволил наставника команды Мактавиша

Twitter / HC Lokomotiv

Канадец Крейг Мактавиш, возглавлявший в нынешнем сезоне КХЛ ярославский "Локомотив", остался без работы. Руководство хоккейного клуба приняло решение расторгнуть контракт с 61-летним специалистом.

"Крейг Мактавиш освобожден от занимаемой должности. Мы благодарим мистера Мактавиша за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Отмечается также, что исполняющим обязанности главного тренера ХК "Локомотив" назначен спортивный директор команды Александр Ардашев.

После восьми матчей ярославские хоккеисты с шестью очками занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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