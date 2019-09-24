Жена Гармаша опровергла информацию о том, что он разбил голову в аэропорту

Супруга Сергея Гармаша Ирина Тимофеева опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что актер госпитализирован в больницу Новочеркасска.

Ранее ряд изданий сообщил о том, что 61-летний артист разбил голову в аэропорту Платов Ростова-на-Дону, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Изданию "Подъём" жена Гармаша сообщила, что с ним всё в порядке, он на даче и "никто не госпитализирован".