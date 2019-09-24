Промышленная ловля кеты в Амуре и лимане временно прекращена. Решение, принятое краевой комиссией по регулированию добычи рыб, связано с ситуацией на лососевых предприятиях. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная".

Как прокомментировал эту информацию "Главрыбвод", выполнение госзаказа по закладке икры может быть сорвано. Дело в том, что лосось слабо подходит к предприятиям, занимающимся воспроизводством рыбы. Сейчас в регионе закладкой икры заняты семь предприятий. Причем в притоки Амура рыбу выпускают три государственных завода.

Территории, где ловят рыбу представители коренных народов, под запрет не попадают. В зоне Хабаровского района ограничений также водить не будут. Расположенные здесь предприятия имеют небольшие объемы освоения и расположены выше рек Гур и Анюй, являющихся местами основного нереста.