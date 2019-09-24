Похоронить рядом с женой: прах диктатора Франко перенесут из Долины павших

Из базилики в Долине павших под Мадридом будут эксгумированы останки испанского диктатора Франсиско Франко, который правил в 1939-1975 годах.

Такое решение принял Верховный суд Испании, поддержав планы правительства о переносе останков экс-диктатора на кладбище в Эль-Пардо, где похоронена его жена, и отклонив иск семьи Франко, выступавшей против этого.

Верховный суд страны также отклонил вариант, который предлагала семья Франко, а именно: перезахоронить его в крипте мадридского кафедрального собора Альмудена, передает РИА Новости.

Летом 2018 года кабмин Испании принял декрет, согласно которому останки диктатора Франко должны быть эксгумированы из места, где захоронены жертвы войны.

Семья Франко выступила против, предложив в качестве единственной альтернативы крипту кафедрального собора Альмудена в Мадриде, где были похоронены дочь и зять диктатора, но власти от этого варианта отказались, и начались судебные разбирательства.

В итоге правительство приняло решение перезахоронить Франко рядом с супругой, на кладбище в Эль-Пардо, однако в июне этого года, всего за несколько дней до запланированной эксгумации, Верховный суд Испании удовлетворил иск семьи Франко и ряда ассоциаций об отсрочке.

Теперь решение вынесено по существу, и останки испанского диктатора будут эксгумированы из Долины павших, где покоятся почти 34 тысячи человек. В основном это — жертвы Гражданской войны 1936-1939 годов, треть из которых не была идентифицирована.

Франко, по замыслу которого комплекс должен был стать местом примирения, похоронили в 1975 году здесь же, причем, с государственными почестями. Теперь его останки все-таки будут перезахоронены.