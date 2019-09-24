Охранники супермаркета жестоко избили покупателя за отказ открыть сумку

Сотрудники частного охранного предприятия до бессознательного состояния избили посетителя супермаркета в Красноярске, которого заподозрили в краже продуктов. Очевидцы пытались спасти мужчину от расправы, но безуспешно — против него применили газовый баллончик и дубинки.

Стычка, как уточняет "ТВК", произошла утром 24 сентября у входа в магазин "Магнит". На кадрах видно, как два охранника брызгают из баллончика в лицо кричащему "Помогите!" мужчине, после чего начинают охаживать его дубинками, при этом едва не роняют на землю пенсионерку. Призывы собравшихся женщин они проигнорировали. В итоге избиение длилось несколько минут и завершилось только тогда, когда покупатель потерял сознание.

По одним данным, причиной конфликта стал отказ покупателя демонстрировать содержимое сумки, хотя продавщицы уверяют — и это слышно на записи, что мужчина вел себя агрессивно, ругался и кидался на них с кулаками, потому они и призвали на помочь охранников.

Разбираться в этой истории предстоит полицейским, которых вызвали на место очевидцы. Пострадавший уже успел написать заявление.