Пожар на мусорном полигоне под Новосибирском охватил три тысячи квадратных метров

Мэрия Новосибирска сообщила о крупном пожаре на мусорном полигоне "Левобережный". По последним данным, пламя уже охватило площадь в 3 тысячи квадратных метров.

Ликвидацией возгорания занимаются экстренные службы. Также в операции задействованы сотрудники МУП "Спецавтохозяйство".



"На месте ЧП сейчас работают 3 поливальных автомобиля, 10 "КАМАЗов", фронтальный погрузчик и 5 бульдозеров. Кроме того, на полигон для оперативной ликвидации открытого горения направили по пожарные цистерны с водой и поливальные автомобили ДЭУ-3 и ДЭУ-4", — сообщают представители мэрии.



Ранее пресс-служба МЧС по региону сообщала о том, о том, что площадь пожар начался около 14 часов по местному временника его площадь составляет порядка 400 квадратных метров, передает ГТРК "Новосибирск".