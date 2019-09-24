"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

23 ноября в Большом зале "Зарядье" впервые выступит Хор и оркестр Большого театра, которые исполнят ораторию "Иван Грозный" Сергея Прокофьева.

В апреле прошлого концертного сезона в зале "Зарядье" демонстрировалась картина легенды кинематографа Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин" под музыкальное сопровождение Персимфанса. На этот раз зрителей ждет другой формат, фильм не будет показан полностью. Со сцены прозвучит оратория "Иван Грозный" Сергея Прокофьева в исполнении оркестра и хора Большого театра, дополненная показом фрагментов культовой картины Эйзенштейна. Это вторая совместная работа известного композитора и режиссера после фильма "Александр Невский".

Впервые на сцене МКЗ "Зарядье" выступит оркестр и хор Большого театра под руководством Тугана Сохиева. Дополнительной задачей дирижера становится точная синхронизация исполнения с кадрами фильма, с малейшим движением-изменением на экране – оркестр становится полноправным участником видеоряда.

Ораторию "Иван Грозный" Туган Сохиев исполнял шесть лет назад в Берлине с Оркестром "Немецкая симфония" (Deutsches-Symphonie Orchester). С этим же оркестром он сделал запись на лейбле Sony Classics, солистами были Ольга Бородина и Ильдар Абдразаков.

"Сохиев выбирает напряженные темпы, бесстрашно ходит по краю дерзкой и мощной прокофьевской партитуры. Его исполнение завораживает", – писала газета Tagesspiegel.

Концерт состоится 23 ноября (суббота) в 19:00 в Большом зале "Зарядье".