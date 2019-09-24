Пьяный отдыхающий снес мостом верхушку катера и попал на видео

В Киеве водный патруль задержал 54-летнего нетрезвого водителя катера, совершающего рискованные маневры.

Так, незадолго до своего задержания, мужчина повредил свое судно, рискованно проплыв под низким моcтом, а затем пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

На нарушителя составили административный протокол, и теперь любителя водных прогулок ожидает внушительный штраф или лишение прав на управление всеми видами плавучих средств/