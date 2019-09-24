Екатеринбуржцы выберут место возведения храма 13 октября

Екатеринбуржцы выберут место возведения храма святой Екатерины 3 октября. Об этом сообщает ГТРК "Урал".

Опрос будет происходить в специальных пунктах на подобии избирательных участков строго по паспорту. Как уточнил руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров, каждый адрес, как при обычном голосовании, закреплен за определенным территориальным пунктом. Всего в городе откроется 51 участок. Расположат их даже в удаленных районах города.

По последним данным, выбрать жителям города предстоит из двух вариантов. Это участок за Макаровским мостом и Приборостроительный завод. Подобного рода обзественный опрос будет проходить впервые в истории уральской столицы. Его организация обойдется в шесть миллионов рублей.