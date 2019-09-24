Джонсон дезинформировал королеву? Британский парламент заработает 25 сентября

Британский парламент возобновит работу 25 сентября, проинформировал мировую общественность спикер палаты общин Джон Беркоу.

Как передает РИА Новости, данное заявление прозвучало после того как 24 сентября Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным решение премьер-министра страны Бориса Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября​​​, разрешив парламентариям приступить к своим обязанностям в любое удобное для них время.

Беркоу одобрил решение суда, подчеркнув, что приостановка была попыткой исполнительной власти в критическое для страны время помешать парламенту контролировать действия кабмина.

Спикер сообщил журналистам, что 25 сентября парламент рассмотрит вопросы работы министерств, однако самого Джонсона не будет, так как он находится на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее премьер-министр Великобритании получил согласие королевы Елизаветы II на временную приостановку работы парламента с 10 сентября до 14 октября, объяснив это тем, что правительству не нужно мешать выработать политику по выходу из Евросоюза, которое намечается на 31 октября 2019 года.

Многие парламентарии обвинили Джонсона в том, что он хочет вывести страну из ЕС без сделки и в итоге дезинформировал королеву. Верховный суд Великобритании тем самым, солидаризировался с такой точкой зрения.