Российско-американский визовый скандал может обернуться международным

Генеральная ассамблея ООН, едва начавшись, может обернуться очередным скандалом в российско-американских отношениях. Причем, как заметил в прямом эфире программы "60 минут" глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, скандалом международным. Так отреагировал парламентарий на задержку в посольстве США паспортов десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН.

"Это не только инцидент в российско-американских отношений. Это международный скандал, потому что со стороны США — это продуманная антиооновская акция. Они в очередной раз показывают, кто в доме хозяин, и что им закон не писан. Реакция на происходящее с нашей стороны должна быть очень жесткой, но она должна быть не только российской, но международной. Ведь если сейчас получится помешать работе нашей делегации на ГА, то в следующий раз подобное можно будет сделать с делегацией любой другой страны", — заявил парламентарий.



По словам Косачева, в визах нашим дипломатам не отказано, просто членам делегации не вернули в срок паспорта, которые находятся в посольстве. "Документы мы подали за 55 дней, то есть в те сроки, которые были указаны самим американским посольством. Это радикальное нарушение международного права, это радикальное нарушение обязательств США перед ООН", — подчеркнул глава комитета Совета Федерации по международным делам.

Американская сторона не оформила визы для нескольких членов российской делегации, направлявшейся на Генассамблею ООН. В общей сложности десять человек. Главным образом — это представители МИДа, которые должны были вылететь в Нью-Йорк, чтобы обеспечивать содержательную работу российской делегации.

"Ситуация скандальная. Разумеется, будут жесткие шаги по линии МИДа. На сколько они приобретут ответный характер, еще предстоит обсудить. Но то, что мне и моим коллегам не предоставлена возможность участвовать в работе официальной делегации — это еще один и очень тяжелый, раздражитель в наших двусторонних отношениях", — отметил Константин Косачев.

По его словам, Сергей Лавров поставлен в известность об инциденте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию "тревожной":

"Такие действия — неприемлемые. Вашингтон нарушает международные обязательства, ибо речь не идет о двустороннем визите — речь о визите на Генассамблею ООН. Америка только предоставляет территорию, единственное, что они могут сделать — это ограничить пребывание члена российской делегации одним Нью-Йорком. Иных рестрикций они вводить не могут".

По его словам, сейчас эти правила нарушили, и это "требует резкой реакции от Москвы и ООН".