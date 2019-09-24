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24 сентября 201915:32

Российские регбисты потерпели второе поражение на Кубке мира

Twitter / Russian Rugby

Сборная России по регби не справилась с командой Самоа во втором матче группового этапа Кубка мира, который в эти дни проходит в Японии. Россияне уступили сопернику со счетом 9:34.

После первого тайма сборная России вела в один мяч – 6:5. Однако после перерыва самоанцы прибавили в игре и добились уверенной победы. В составе нашей команды Юрий Кушнарев забил дроп-гол, а также реализовал два штрафных.

Напомним, что в первой игре турнира россияне уступили японцам. Следующую встречу сборная России проведет 3 октября. Ее соперником станет команда Ирландии.

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