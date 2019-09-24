Водитель мопеда пострадал в огненном ДТП в Сочи. Видео

Днем во вторник, 24 сентября, на Батумском шоссе в Дагомысе, расположенном в Лазаревском районе города-курорта Сочи в Краснодарском крае, произошла серьезная авария. Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.

На кадрах можно наблюдать, как водитель автомобиля "Жигули" попытался совершить левый поворот. Судя по всему, он не заметил мопед, двигавшийся во встречном направлении.

Двухколесное транспортное средство врезалось в легковушку в тот момент, когда она пересекала полосу встречного движения.

После столкновения мопед вспыхнул, а его водитель оказался отброшен в сторону. По предварительным данным, он оказался единственным пострадавшим в результате инцидента. Очевидцы утверждают, что его увезли с места происшествия в бессознательном состоянии.