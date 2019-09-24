Грищук не смог выйти в полуфинал Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Александр Грищук завершил выступление на Кубке мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске. В четвертьфинальном противостоянии с китайцем Дин Лижэнем он уступил по итогам двух партий.

Первая встреча между ними завершилась вничью. Во второй сильнее оказался представитель Китая. Еще один россиянин Никита Витюгов сыграет с китайцем Юй Янъи тай-брейк.

Напомним, что победитель и финалист Кубка мира по шахматам примут участие в турнире претендентов на чемпионский матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.