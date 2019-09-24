В российских школах введут обязательное горячее питание

Горячее питание в начальной школе станет обязательным по всей России. Поправки в законы о качестве и безопасности продуктов и об образовании в стране рассмотрит Госдума. Авторы нового законопроекта спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин настаивают, что в рационе учащихся начальных классов обязательно должно быть горячее блюдо, т е на всей территории страны школьники должны быть обеспечены полноценным бесплатным питанием.

Закон зрел долго - довольно давно большинство учащихся обходится сухими перекусами. Отсюда и участившиеся болезни органов пищеварения. врач-диетолог, гастроэнтеролог уланудэнского Центра здоровья Галина Малханова считает, что школьнику необходимо пятиразовое питание, значит часто и дробно. Это облегчает процесс пищеварения и создает профилактику в будущем заболеваний ЖКТ.

Таким образом, передает ГТРК "Бурятия", в истории российского законодательства должно появиться понятие — "здоровое питание", которое будет включать меню, богатое витаминами и микроэлементами в соответствии с возрастом ребёнка и требованиями СанПиНа. Кроме того, парламентарии обращают внимание и на доступность горячего питания в средней школе, и, конечно, на бесплатной основе.

Согласно санитарным нормам ребенок, который проводит в школе большую часть дня, должен получать до 70 процентов горячей пищи. Очевидно, что без средств федерального бюджета регионам не справиться. Так, только для одного Улан-Удэ размер субсидии на учащихся начальной школы составит более 350 миллионов рублей.