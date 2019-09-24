Двое погибших: появилось видео аварии со скорой помощью в Марий Эл

В Сети опубликованы кадры с камер наблюдения, запечатлевших момент фатальной аварии с участием автомобиля скорой помощи, произошедшей поздним вечером в минувший понедельник, 23 сентября, в Йошкар-Оле на пересечении улицы Машиностроителей и бульвара Победы.

По предварительным данным, озвученным пресс-службой региональной полиции, 64-летний водитель скорой помощи "при въезде на нерегулируемый перекресток с круговым движением, не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по нему".

В результате в микроавтобус медиков врезалась легковая Mazda, за рулем которой находился 22-летний мужчина.

Водитель скорой скончался на месте ДТП, еще один пострадавший – пассажир легковушки, умер в больнице.

Врач и фельдшер скорой помощи, также – водитель Mazda, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В управлении Следственного Комитета по Марий Эл уже заявили о том, в связи с большим общественным резонансом ими принимаются меры к изъятию материалов проверки.