Кудерметова обыграла Бенчич на турнире в Ухане

Российская теннисистка Вероника Кудерметова сломила сопротивление представительницы Швейцарии Белинды Бенчич во втором круге турнира, который проходит в китайском городе Ухань. Россиянка обыграла десятую ракетку мира в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 10 минут. В третьем круге Кудерметова встретится в Петрой Мартич из Хорватии. Их матч состоится 25 сентября.

Напомним, что ранее в третий круг турнира вышла россиянка Светлана Кузнецова, обыгравшая в двух сетах представительницу Тайваня Се Шувэй.