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24 сентября 201918:42

Трамп будет блокировать помощь Украине, пока к ней не подключится Европа

EPA

Президент США Дональд Трамп не намерен выделять помощь Украине, пока к этому процессу не подключатся Евросоюз и другие страны. Пока Киеву помогают только США, выделяя большое количество средств, и это вызывает у американского президента недоумение.

"Я спрашиваю: с какой стати?" — цитирует РИА Новости заявление Трампа в штаб-квартире ООН.

Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что из-за высокого уровня коррупции на Украине Трамп поручил исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни временно блокировать выделение Киеву военной помощи примерно на 400 миллионов долларов.

Распоряжение президента в Госдепе и Пентагоне получили в середине июля примерно за неделю до телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. У Трампа, пишет WP, есть сомнения в необходимости выделения этих средств — он хочет подробнее выяснить, стоит ли Вашингтону тратить деньги.

Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Рон Джонсон во время визита на Украину заверил руководство страны: обе представленные в Конгрессе партии готовы восстановить выделение военной помощи, если президент Трамп ее заблокирует. Джонсон отметил, что обсуждал ситуацию с президентом, и Трамп заявил: об Украине должны позаботиться европейские страны, так как она находится "у них на заднем дворе".

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