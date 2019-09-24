В России становится обязательным учет беспилотников

В пятницу, 27 сентября, в России вступает в силу закон об учете беспилотных летательных аппаратов. Причем делать это надо будет не позже, чем через 10 дней после приобретения беспилотника. Получить специальный номер для дрона можно будет через портал госуслуг. Кроме того, разрешение придется получать и на каждый отдельный запуск, если полет проходит в населенном пункте. Нарушение этих правил будет грозить внушительными штрафами.

Коптеры придется ставить на учет: новые правила контроля за перемещением беспилотных летательных аппаратов разработаны и начнут действовать с 27 сентября. Теперь даже на детские гаджеты и самодельные беспилотники, не оборудованные камерой, нужны документы.

"Речь идет о беспилотных летательных аппаратах, которые по весу свыше 250 граммов. Есть разделение беспилотников. От 250 граммов до 30 килограммов, включая 30 килограммов, — эти беспилотники подлежат учету. Обращаю внимание — не государственной регистрации, а именно учету. И беспилотники свыше 30 килограммов — они подлежат как раз государственной регистрации, как все прочие пилотируемые воздушные суда", — рассказал начальник Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров.

Захотел запустить с ребенком игрушечный вертолет, похвастаться друзьям новым коптером на даче или поснимать посевы пшеницы (в последнее время фермеры часто используют беспилотники в работе) — если летательный аппарат весит больше 250 граммов и не поставлен на учет, такие полеты вне закона. Штраф — до 50 тысяч рублей частному лицу, до 300 тысяч — юридическому.

Оформлять воздушное судно нужно не позднее 10 дней после покупки или ввоза из-за границы. Если собираетесь полетать над населенным пунктом, необходимо получить разрешение в органах местного самоуправления. В заявке должна быть информация об аппарате, его фото и сведения о владельце. Отвечая на вопрос, зачем это все, представитель Росавиации привел недавний пример.

"Самое страшное — то, что совершенно бездумно некоторые владельцы беспилотников относятся к их летной эксплуатации. Хочется экстрима. На протяжении последних двух недель было два случая, когда экипажи больших воздушных судов, перевозящих пассажиров, видели беспилотники на высоте от 3,5 до четырех километров. Это хорошо, когда экипажи их увидели и предприняли какие-то действия", — рассказал Сергей Мастеров.

В 2018 году в России зафиксированы 124 подобных нарушения. Впрочем, халатность – только часть потенциальных проблем, связанных с новым явлением. Недавние события в Саудовской Аравии показали, что коптеры — не такое уж мирное изобретение.

Сейчас, по данным Росавиации, в России, только по самым скромным подсчетам, около полумиллиона неучтенных беспилотных летательных аппаратов. Каждый из них в неумелых или преступных руках может стать опасным оружием.