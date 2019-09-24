Fitch пересмотрело рейтинг "Аэрофлота": прогноз - стабильный

Международное агентство Fitch пересмотрело рейтинг "Аэрофлота": долгосрочный в национальной и иностранной валютах повысили до "BB" (до этого было "BB-").

Прогноз — "стабильный". При этом краткосрочный рейтинг подтвердили на уровне "В", передает "Россия 24".

В пресс-релизе "Аэрофлота" говорится, что компания обладает сильным деловым профилем и занимает хорошие позиции, благодаря своей стратегии, направленной на привлечение клиентов в разных сегментах рынка и увеличению пассажиропотока.

Кроме того, отмечается, что "Аэрофлот" является стратегически важной для России компанией, и в случае необходимости государство окажет ей поддержку.