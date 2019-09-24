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24 сентября 201920:30 Валентин Богданов

Дональд Трамп возмутил 16-летнюю активистку в ООН и поставил условие для оказания помощи Украине

Дональд Трамп возмутил 16-летнюю активистку в ООН и поставил условие для оказания помощи Украине

Заседание Генеральной ассамблеи ООН проходит прямо в эти минуты, но сейчас в Нью-Йорке обсуждают не столько глобальные проблемы, сколько проблемы Дональда Трампа. Он оказался под огнем демократов, требующих импичмента. А еще — возмутил юную шведскую активистку и вызвал шок у Украины, пригрозив перестать ей помогать. И это — в преддверии встречи с Зеленским.

Эти горячие осенние дни в ООН называют большой политической дискуссией. В этом году в ней как никогда силен внутриполитический крен. На подступах к небоскребу на Ист-Ривер кортеж президента США встречают люди с табличками "Импичмент".

Засады на Дональда Трампа американская пресса устраивает в кулуарах штаб-квартиры ООН. "Украинагейт" продолжается и на Генассамблее.

"Почему вы задержали поставки военной помощи Украине?" — накинулись на Трампа, едва они с Меланией переступили порог. Имели в виду, конечно, историю с сыном Байдена, но президент США пояснил, что не с Джо и не с Хантера Байденов началась украинская коррупция.

"Что касается удерживания средств в помощь Украине, все средства будут выплачены. Но мы продолжим задерживать выплаты до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут вкладывать деньги в Украину. Потому что сейчас они этим не занимаются — основная часть денег приходится на США. И я задаю вопрос: почему все происходит так?" — поинтересовался Трамп.

Демократы все подают так, будто Трамп этими деньгами Зеленского шантажировал, требуя взамен компромат на своего главного конкурента — то есть, Байдена. Мол, если подтвердится, то это повод для импичмента.

"Я думаю, это просто смешно, — говорит Трамп. — Это охота на ведьм. Когда вы увидите стенограмму разговора, а я думаю, вы ее увидите, вы все поймете. Этот разговор был идеален. Так считает и украинское правительство — там заявили, что на них не было оказано никакого давления. Но давление было оказано на Джо Байдена. То, что Джо Байден сделал для своего сына, — на это им стоить обратить внимание".

Второй участник того разговора как воды в рот набрал. Зеленский ходит по Нью-Йорку, как-то натужно улыбается и явно следует чьему-то мудрому совету в стиле правила Миранды: "Все, что вы скажете, может быть использовано против вас".

Американские журналисты Владимира Зеленского поджидают со вчерашнего дня. В США президент Украины оказался в непростой ситуации — словно между демократическим молотом и республиканской наковальней.

Возникнув в холле Генассамблеи, некогда выпускник криворожской школы номер 95 с углубленным изучением английского языка делал вид, что он не знаком даже с его азами. Впрочем, и русский он как будто позабыл.

- Владимир Александрович, давил на вас Трамп или нет?

В общем, за океаном Зеленскому неуютно. Сразу после прилета он отправился искать родные лица.

Земляки нашлись в Украинском институте на Манхэттене, куда на встречу с Зеленским хотя и позвали диаспору, но тщательно просеянную. Большинство-то за океаном голосовали за Порошенко.

"Мне очень приятно! Вы знаете, я в первый раз приехал в Нью-Йорк в статусе президента Украины, и первая моя встреча здесь — с дорогими украинцами!" — сказал Зеленский.

Ситуацию вокруг Ирана Трамп на полях пока ни с кем не обговаривал, но признался, что ему по душе идея британского премьера: Борис Джонсон предлагает заключить новую ядерную сделку взамен СВПД. На Иран Трамп набросился уже с трибуны Генассамблеи — выступал вторым после президента Бразилии. Тот, по традиции, всегда первый.

На словах Трампа про Иран в кресле уснул министр торговли США Уилбур Росс. Ему, конечно, было бы интереснее про Пекин и торговую войну. Но и про нее Трамп не забыл.

- В 2001 году Китай присоединился к Всемирной торговой организации. После этого из-за действий Пекина США потеряли 60 тысяч своих предприятий. Мы ищем справедливости. ВТО необходимы радикальные перемены!

Себя Трамп называет мастером сделок, но конкретные договоренности ни с Пекином, ни с Тегераном пока не просматриваются, и Вашингтон продолжает вести себя в ООН по-хозяйски. Например, президенту Ирана Хасану Рухани запрещено самостоятельно покидать пределы штаб-квартиры.

А вот Трамп накануне в нее и не стремился. Решение прийти на саммит по климату — в глобальное потепление он не верит — хозяин Белого дома принял в последний момент. Полным презрения взглядом в кулуарах провожала Трампа главная звезда этого саммита Грета Тунберг, которую он подчеркнуто не заметил.

Шестнадцатилетняя шведская школьница Тунберг борется с изменениями климата с помощью так называемых школьных забастовок. Ее эмоциональное выступление в ООН разошлось на цитаты. Трамп посидел 15 минут, послушал, а потом высмеял Тунберг у себя в "Твиттере".

Наша делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым должна прилететь в Нью-Йорк уже сегодня. В обширной программе работы предусмотрены и переговоры с американцами. От госсекретаря Помпео Лавров, конечно, потребует объяснений, почему Госдеп отказал в визах российским сенаторам.

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