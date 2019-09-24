Пожар в океане: как спасали плавбазу "Петр Житников"

Плавбазу "Петр Житников", на которой случился крупный пожар, буксируют к берегу острова Итуруп. Возгорание на одном из крупнейших в мире плавучих заводов произошло ночью. С судна были эвакуированы 363 человека. Еще 56 остались на борту в качестве аварийной команды.

Рыбаки с ужасом озираются по сторонам: пожарная тревога застала их прямо посреди Тихого океана. Откуда дым, что горит — в кромешной тьме ничего не разглядеть.

Языки пламени обесточили нос и отвоевывали все новые отсеки плавбазы "Петр Житников". В каюты пошла вода. В борьбе с огнем прошла вся ночь.

Экипаж спасал судно в одиночку, пока на подмогу не пришел брат-близнец — плавбаза "Всеволод Сибирцев" находилась в паре часов хода.

"Весь день занимались тем, что обеспечивали прием экипажа, обеспечивали его всем необходимым", — говорит Александр Ефремов, управляющий группы компаний "Доброфлот".

С горящего судна эвакуировали 363 рыбака. Уже вечером этот спасительный рейс встречали на Шикотане, куда причалило судно с эвакуированными. Они вырвались из огненного плена и теперь могут почувствовать себя в безопасности.

"В целом состояние у них хорошее, размещаем по гостиницам, общежитиям, хостелам", — рассказал Олег Мазур, директор филиала "Крабозаводск" ЗАО "Курильский рыбак".

Плавбаза-гигант одна из крупнейших в своем классе. На ее фоне 20-этажный дом покажется малышом. Морепродукты перерабатывают прямо в океане, после чего они тоннами расходятся по прилавкам на суше.

После суток борьбы с огнем мотористам все-таки удалось запустить двигатель. Взят курс на Курилы в сопровождении судна-спасателя. Плавбаза идет своим ходом, рискуя воспламениться в любой момент. На борту 56 человек — аварийная группа, которая продолжает бороться за живучесть судна.