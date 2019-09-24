Верховный суд осадил Джонсона: Brexit до конца октября под вопросом

Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным решение премьер-министра о приостановке работы парламента. Борис Джонсон отправил депутатов в отпуск до 14 октября, чтобы они не вмешивались в работу кабинета министров. Иными словами, не мешали ему делать Brexit — в том числе жесткий. Что будет теперь, и сохранит ли Джонсон свой пост после этого?

Верховный суд Великобритании вынес разгромный для премьер-министра вердикт. Его решение о приостановке работы парламента признано незаконным и недействительным.

К дополнительному унижению Бориса Джонсона, это постановление было принято единогласно. Никто из 11 судей против него не возражал.

"Суд постановил, что решение премьер-министра порекомендовать королеве временно распустить парламент было незаконным, поскольку оно привело к нарушению способности парламента выполнять свои конституционные обязанности", — объявила председатель Верховного суда Бренда Хейл.

Победители требовали отставки премьер-министра, едва успев выйти из здания суда. Их встречали демонстранты с плакатами "Виновен".

"Это триумф парламентского суверенитета, это триумф всех нас! Джонсон должен уйти, и мы должны вернуться к работе!" — говорит лидер партии Зеленых Англии и Уэльса Кэролайн Лукас.

Лидер лейбористов Джереми Корбин в этот момент выступал в Брайтоне на партийной конференции.

- Я приглашаю Бориса Джонсона, выражаясь историческими терминами, взвесить свою позицию и стать премьер-министром, который меньше всего находился у власти!

Нарушивший закон премьер-министр сейчас в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Решение суда его возмутило.

"Я совершенно не согласен с решением Верховного суда! Я имею огромное уважение к нашей судебной системе, но не считаю, что такой вердикт был оправданным. Роспуск парламента совершался веками без тех трудностей, которые возникли сейчас", — говорит премьер.

Теперь ему придется срочно возвращаться в Лондон, потому что уже завтра здесь возобновит работу парламент. Об этом заявил спикер нижней палаты Джон Беркоу.

Некоторые депутаты отметились в парламенте уже сегодня, публикуя свои фотографии из зала заседаний. Пользователи социальных сетей фантазируют на тему торжественного возвращения спикера. Джона Беркоу представляют в образах Бэтмана и Арагона из "Властелина колец". Поражению Джонсона порадовались его оппоненты на континенте.

Положение Бориса Джонсона — незавидное. Решение Верховного суда означает, что он подвел Елизавету II, которая дала согласие на незаконное закрытие парламента.

Чем бы ни руководствовался Джонсон и как бы он ни объяснял свое решение королеве, идея с закрытием парламента оказалась провальной во всех смыслах. Она привела к серии крупных поражений, а теперь еще главу кабинета называют нарушителем закона. Политический кризис в стране стал только острее, и возникают серьезные вопросы к компетентности премьер-министра и его окружения.

Джонсон уходить в отставку не намерен, но, возможно, его вынудят расстаться с ближайшим советником Домиником Камингсом, который в 2016-м успешно агитировал за Brexit. Не исключено, что оппозиция воспользуется стремительным возвращением в парламент, чтобы объявить кабинету министров вотум недоверия. И в этом случае Великобритания вряд ли покинет Евросоюз, как было обещано, 31 октября.