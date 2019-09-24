Касаткина и Томлянович потерпели поражение на старте парного турнира в Ухане

Российская теннисистка Дарья Касаткина и австралийка Айла Томлянович в первом круге парного турнира в китайском городе Ухань проиграли американке Софии Кенин и белоруске Александре Саснович со счетом 6:7 (5:7), 3:6.

Российско-австралийская пара трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12, а у американо-белорусского дуэта ни одного эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейков из семи.

Таким образом, Кенин и Саснович вышли во второй круг турнира, где им будут противостоять Анна-Лена Гренефельд (Германия) и Деми Схюрс (Голландия).

Напомним, в одиночном разряде турнира в Ухане Касаткина в первом круге проиграла француженке Каролин Гарсии (2:6, 2:6), а Томлянович – украинке Даяне Ястремской (6:7 (5:7), 2:6).