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24 сентября 201920:20

Касаткина и Томлянович потерпели поражение на старте парного турнира в Ухане

EPA

Российская теннисистка Дарья Касаткина и австралийка Айла Томлянович в первом круге парного турнира в китайском городе Ухань проиграли американке Софии Кенин и белоруске Александре Саснович со счетом 6:7 (5:7), 3:6.

Российско-австралийская пара трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12, а у американо-белорусского дуэта ни одного эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейков из семи.

Таким образом, Кенин и Саснович вышли во второй круг турнира, где им будут противостоять Анна-Лена Гренефельд (Германия) и Деми Схюрс (Голландия).

Напомним, в одиночном разряде турнира в Ухане Касаткина в первом круге проиграла француженке Каролин Гарсии (2:6, 2:6), а Томлянович – украинке Даяне Ястремской (6:7 (5:7), 2:6).

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