Тема:

Ситуация на Украине 48 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
24 сентября 201921:01

Михаил Маркелов: американцы больше не хотят класть яйца в корзину под названием Украина

"Политика Зеленского не отличается от политики Порошенко: Украина хочет продолжать получать американскую финансовую помощь", — заявил в эфире программы "60 минут" экс-посол США на Украине Джон Хербст.

Оценивая предстоящую встречу президентов Украины и США на полях Генассамблеи ООН, Хербст сказал, что "это будет спокойная встреча в интересах Трампа и Зеленского". Бывший посол Украины в США считает, что никакого скандала из-за роли Байдена в увольнении украинского генерального прокурора Виктора Шокина не существует. По его мнению, Шокин просто не хотел бороться с коррупцией.

Правда, Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока тоже самое не будет делать Европа. "Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" ‒ заявил в штаб-квартире ООН президент США.

Советник главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Михаил Маркелов считает, что "задача Трампа – подоить Зеленского и получить компромат на Байдена. В этом и заключается суть его политики: дай мне, и тогда, может, я тебе тоже что-нибудь дам", — заявил Маркелов в студии программы "60 минут".


Он также уверен, что "американцы решили больше не класть не только золотые, но и куриные яйца в корзину под названием Украина. Закончилась история".

В 2016 году Джо Байден, бывший в тот момент вице-президентом США, добился увольнения генерального прокурора Украины Виктора Шокина. СМИ сообщали, что Байден угрожал Киеву отказать в предоставлении кредита в размере $1 млрд, если Шокин не уйдет в отставку.

Формальным поводом для отставки украинского генерального прокурора стал недостаточный уровень борьбы с коррупцией. Однако выяснилось, что истинной причиной увольнения генпрокурора стали проверки газовой компании Burisma Holdings, подконтрольной сыну вице-президента США Хантеру Байдену.

По данным журналистов, после отставки Шокина делом Байдена-младшего занялось Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое имеет тесные связи с посольством США. В результате дело было "замято".

Ранее по теме

Сейчас

21:00

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов-2020/21

19:45

"Дылду" Кантемира Балагова выдвинули на "Оскар"

18:32

Трамп будет блокировать помощь Украине

15:01

По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

14:31

Британский парламент заработает 25 сентября

14:04

Полиция сможет выносить предостережения гражданам

13:42

Кремль не изменил мнение об акциях перед выборами

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Скандал с визами для российской делегации назвали провокацией в адрес ООН

Скандал с визами для российской делегации назвали провокацией в адрес ООН

1 час назад
Дональд Трамп возмутил 16-летнюю активистку в ООН и поставил условие для оказания помощи Украине

Дональд Трамп возмутил 16-летнюю активистку в ООН и поставил условие для оказания помощи Украине

1 час назад
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов-2020/21

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов-2020/21

33 минуты назад

Трансляции

23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 25 сентября

10:00

Совет Федерации: первое заседание осенней сессии
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
13:00

Конгресс ИНТОСАИ
Все трансляции
Верховный суд осадил Джонсона: Brexit до конца октября под вопросом

Верховный суд осадил Джонсона: Brexit до конца октября под вопросом

44 минуты назад
Пожар в океане: как спасали плавбазу "Петр Житников"

Пожар в океане: как спасали плавбазу "Петр Житников"

1 час назад
Министр торговли уснул во время речи Трампа на Генассамблее ООН

Министр торговли уснул во время речи Трампа на Генассамблее ООН

2 часа назад
"Дылду" Кантемира Балагова выдвинули на "Оскар"

"Дылду" Кантемира Балагова выдвинули на "Оскар"

1 час назад
Антона Табакова звездные родители в детстве забывали в гримерках

Антона Табакова звездные родители в детстве забывали в гримерках

6 часов назад
Вкладчикам придется платить банкам за валютные депозиты

Вкладчикам придется платить банкам за валютные депозиты

4 часа назад
В России становится обязательным учет беспилотников

В России становится обязательным учет беспилотников

2 часа назад
Эхо "Колумбайна": МВД предотвратило массовое убийство школьников в Кирове

Эхо "Колумбайна": МВД предотвратило массовое убийство школьников в Кирове

8 часов назад
Случайность или убийство? Смерть сына "колбасного короля" вызвала много вопросов

Случайность или убийство? Смерть сына "колбасного короля" вызвала много вопросов

3 часа назад
Похоронить рядом с женой: прах диктатора Франко перенесут из Долины павших

Похоронить рядом с женой: прах диктатора Франко перенесут из Долины павших

8 часов назад
"Либеральный бред" довел Соловьева до срыва

"Либеральный бред" довел Соловьева до срыва

9 часов назад
Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

6 часов назад
"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

7 часов назад
Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

9 часов назад
100 дней до "Вторжения": вышел трейлер нового фильма Бондарчука

100 дней до "Вторжения": вышел трейлер нового фильма Бондарчука

23.09.2019 15:12
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
Михаил Маркелов: американцы больше не хотят класть яйца в корзину под названием Украина

Михаил Маркелов: американцы больше не хотят класть яйца в корзину под названием Украина

46 минут назад
К домам должников по ЖКХ стали подвозить говорящие "пирамиды позора"

К домам должников по ЖКХ стали подвозить говорящие "пирамиды позора"

56 минут назад
Пользователи "ВКонтакте" смогут заработать, продвигая товары с AliExpress

Пользователи "ВКонтакте" смогут заработать, продвигая товары с AliExpress

2 часа назад
Fitch пересмотрело рейтинг "Аэрофлота": прогноз - стабильный

Fitch пересмотрело рейтинг "Аэрофлота": прогноз - стабильный

2 часа назад
Ласицкене: если РУСАДА отстранят, буду тренироваться за рубежом

Ласицкене: если РУСАДА отстранят, буду тренироваться за рубежом

2 часа назад
Китайцы устроили коллапс в музее "Царское Село"

Китайцы устроили коллапс в музее "Царское Село"

2 часа назад
Висевшая над плитой француженки картина оказалась шедевром XIII века

Висевшая над плитой француженки картина оказалась шедевром XIII века

3 часа назад
Россиянин признал вину в крупнейшей кибератаке в истории американских банков

Россиянин признал вину в крупнейшей кибератаке в истории американских банков

4 часа назад
"Вот почему женщины живут дольше": рабочие превратили экскаватор в карусель

"Вот почему женщины живут дольше": рабочие превратили экскаватор в карусель

4 часа назад
Мясо из пробирки: что в нем хорошего и чем оно может грозить

Мясо из пробирки: что в нем хорошего и чем оно может грозить

5 часов назад
Тепло или холодно: интенсивность освещения влияет на восприятие температуры человеком

Тепло или холодно: интенсивность освещения влияет на восприятие температуры человеком

5 часов назад
Необъяснимо: новые квазары вспыхнули на глазах у астрономов

Необъяснимо: новые квазары вспыхнули на глазах у астрономов

6 часов назад
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

6 часов назад
Смотрите в выходные: "Расследование Эдуарда Петрова" - Михаил Круг: несыгранный концерт

Смотрите в выходные: "Расследование Эдуарда Петрова" - Михаил Круг: несыгранный концерт

7 часов назад
Многообещающая вакцина от генитального герпеса прошла первые испытания

Многообещающая вакцина от генитального герпеса прошла первые испытания

7 часов назад
Xiaomi представила смартфон, обёрнутый экраном

Xiaomi представила смартфон, обёрнутый экраном

8 часов назад
Новая Volkswagen Jetta едет в Россию с двумя моторами - и неожиданной АКПП

Новая Volkswagen Jetta едет в Россию с двумя моторами - и неожиданной АКПП

8 часов назад
10 мультфильмов Disney, у которых не будет ремейков

10 мультфильмов Disney, у которых не будет ремейков

8 часов назад
На российский рынок вышел обновленный Toyota Land Cruiser. С секретом

На российский рынок вышел обновленный Toyota Land Cruiser. С секретом

9 часов назад
"Сбербанк" начнет торговать автомобилями - любыми

"Сбербанк" начнет торговать автомобилями - любыми

10 часов назад
10 самых страшных природных катастроф 21 века

10 самых страшных природных катастроф 21 века

10 часов назад
Новый Nissan Patrol: премьера состоится уже сегодня

Новый Nissan Patrol: премьера состоится уже сегодня

10 часов назад
Крупнейшие игровые компании бросили вызов глобальному потеплению

Крупнейшие игровые компании бросили вызов глобальному потеплению

10 часов назад
Ушедший в отставку мэр Новокуйбышевска скончался от ранения в грудь

Ушедший в отставку мэр Новокуйбышевска скончался от ранения в грудь

11 часов назад
Под одну гребенку: перевод частных домов на эскроу приведет к росту цен и ударит по спросу

Под одну гребенку: перевод частных домов на эскроу приведет к росту цен и ударит по спросу

11 часов назад
Одобрена первая таблетка нового типа для лечения диабета

Одобрена первая таблетка нового типа для лечения диабета

11 часов назад
Facebook покупает разработчика браслета, "читающего мысли"

Facebook покупает разработчика браслета, "читающего мысли"

12 часов назад
Экран iPhone 11 Pro признан лучшим в мире

Экран iPhone 11 Pro признан лучшим в мире

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку