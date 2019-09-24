На конференции в Австрии российские эндокринологи удивляют зарубежных коллег

Детское ожирение, скрытые инфекции и проблемы роста: на международной конференции в Австрии педиатры со всего мира обсуждают самые острые проблемы. Огромный интерес вызывает опыт российских эндокринологов, которые добились больших успехов в лечении тяжелых болезней.

Эндокринологи со всего мира делятся последними открытиями и достижениями ради того, чтобы спасать жизни. Елена Писарева из Сеченовского университета представляет уникальный опыт лечения редкого синдрома задержки роста у детей.

"Это никак не влияет на общее развитие ребенка, он ничем не отличается от сверстников. Мы имеем хорошие результаты, и все достаточно просто. Один укольчик один раз в день — и все проблемы сразу решены", — рассказывает детский эндокринолог ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Елена Писарева.

В России сложнейшее эндокринологическое лечение для маленьких пациентов бесплатно, разрабатывают и производят инновационные препараты.

"Исследование достаточно новое, опыта очень мало, поэтому мы обсудили все вместе, как правильно двигаться в этом направлении, как правильно обследовать детей", — говорит детский эндокринолог, ученый секретарь реабилитационного научного центра "Русское поле" Анна Гаврилова.

В области эндокринологии регулярно выходят новые клинические рекомендации, изменяются пороговые значения диагностических тестов, формулировки диагнозов, акценты в терапии, и ни один зарубежный учебник не успевает за этим. У России — огромная клиническая база и, как результат, возможность быть в научном авангарде.

"Уровень эндокринологии — и детской эндокринологии в частности — в России был всегда высок. Мы всегда имели прекрасных ученых, которые делали важные открытия — я бы сказала, реперные открытия. Общение происходит на равных и с европейскими коллегами, и с американскими коллегами, у нас очень много интересных клинических случаев. Поэтому, конечно, нас с удовольствием здесь слушают", — говорит детский эндокринолог ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, заместитель председателя Российского общества молодых эндокринологов Мария Воронцова.

Когда иностранные врачи смотрят, как и чем занимаются наши институты и клиники, они не могут скрыть удивления.

"Я знаю, что в России очень высокий уровень доступности к бесплатному инсулину для взрослых и особенно детей, и этот инсулин очень высокого качества. Во многих странах пока такая система не работает — ее просто нет. И мы разговаривали с моими коллегами из Москвы о том, как выстраивать такие цепочки", — говорит руководитель отделения эндокринологии и диабета детского госпиталя Британской Колумбии (Канада) Жан-Пьер Шануан.

Обсуждали и проблему детского ожирения, и лечение скрытых инфекций, и проблемы роста. Темы — самые разные. Трансляция шла через Интернет, участников конференции — тысячи.

Современная эндокринология развивается стремительно, и то, что было представлено здесь, на конференции — в частности, прорывные решения российских специалистов, — без сомнения, очень скоро войдет в мировую клиническую практику.