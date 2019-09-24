Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов-2020/21

Финальный матч Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021 пройдет в Санкт-Петербурге. Такое решение было принято на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решающий матч главного европейского клубного турнира примет домашняя арена футбольного клуба "Зенит" – "Газпром Арена", которая вмещает 68 тысяч зрителей.

Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в феврале текущего года. Основным конкурентом Санкт-Петербурга была мюнхенская "Альянц-Арена", которая примет финал Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022, а финал сезона-2022/23 пройдет на"Уэмбли" в Лондоне.

Стоит отметить, что "Газпром Арена" примет четыре матча Евро-2020 – три встречи группового этапа и одну четвертьфинальную игру.

Напомним, Россия ранее уже принимала финал Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда матч прошел в "Лужниках", где "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл лондонский "Челси".